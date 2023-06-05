5 июня, 07:46
ММА

Главного судью турнира по ММА в Белогорске, на котором умер участник, лишат лицензии

Во время одного из поединков 16-летний представитель Архаринского округа получил удар в голову, позже он скончался в реанимации

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Главного судью Открытого кубка "Спорт клуба Родина" по смешанным единоборства (ММА), на котором умер 16-летний участник, будет лишен лицензии. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в Союзе ММА России.

"Лицензия главного судьи соревнований, который был лицензирован Союзом ММА России, приостановлена. По итогам разбирательства судья будет лишен лицензии", - сказал собеседник агентства.

Турнир проходил 4 июня в Белогорске. В воскресенье глава города Станислав Мелюков в своем телеграм-канале написал, что во время одного из поединков 16-летний представитель Архаринского округа получил удар в голову, а позже скончался в реанимации.

4 июня в Союзе ММА России сообщили, что организация выясняет обстоятельства смерти 16-летнего участника турнира. 

Теги:
ММА
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