5 июня, 07:47
ММА

Союз ММА не включал в план соревнований турнир в Белогорске, где умер 16-летний участник

Турнир не был запланирован на 2023 год

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Турнир по смешанным единоборствам (ММА) в Белогорске, в ходе которого умер 16-летний участник, не был включен в единый календарный план соревнований Союза ММА России. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в организации.

"Турнира не было в едином календарном плане. Он не был запланирован на 2023 год", - сказали в организации.

Турнир проходил 4 июня в Белогорске. В воскресенье глава города Станислав Мелюков в своем телеграм-канале написал, что во время одного из поединков 16-летний представитель Архаринского округа получил удар в голову, а позже скончался в реанимации. Позднее в Союзе ММА России сообщили, что организация проводит проверку в связи с инцидентом. 

Теги:
ММА
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