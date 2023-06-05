Щербакова и Трусова не вошли в список кандидатов в сборную России на следующий сезон

На Олимпиаде в Пекине спортсменки завоевали золото и серебро

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова и серебряный призер Игр в Пекине Александра Трусова не включены в список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на следующий сезон. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.

Также не вошли в список кандидатов победители Игр 2022 года в командном турнире Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, серебряный призер Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях Михаил Коляда, серебряные призеры чемпионата России сезона-2021/22 Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

В список, в частности, включены олимпийские чемпионы Пекина в командном турнире Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, двукратные серебряные призеры Олимпиад Евгения Тарасова и Владимир Морозов, победительница чемпионата мира 2015 года Елизавета Туктамышева, чемпионы мира 2020 года в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, чемпионка России Софья Акатьева, победительница российской серии Гран-при Аделия Петросян.

Щербаковой 19 лет, помимо золота Олимпиады в Пекине, в ее активе победы на чемпионате мира (2021) и командном мировом первенстве (2021), две серебряные награды чемпионатов Европы (2020, 2022).

Трусовой 18 лет, она также является бронзовым призером чемпионата мира (2021), двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2020, 2022). На Олимпиаде в Пекине она стала первой в истории спортсменкой, исполнившей пять четверных прыжков.