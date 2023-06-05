Хоккейный клуб "Спартак" получил права на нападающего Голдобина

В результате обмена в "Металлург" отправился нападающий Данила Квартальнов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Московский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" в результате обмена с магнитогорским "Металлургом" получил права на нападающего Николая Голдобина. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба клуба.

В "Металлург" отправился форвард "Спартака" Данила Квартальнов. Ранее состав "Спартака" пополнили лучший бомбардир "Нефтехимика" в прошлом сезоне нападающий Павел Порядин, форвард Александр Бурмистров, словацкий защитник Михаил Чайковски и вратарь Андрей Кареев.

Голдобину 27 лет, в минувшем сезоне он набрал 36 очков (19 шайб + 17 передач) в 59 матчах регулярного чемпионата, в плей-офф на его счету 2 гола в 11 играх. Всего в КХЛ он набрал 123 очка (56+67) в 187 встречах.

В 2014 году Голдобин был выбран под 27-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги клубом "Сан-Хосе", в НХЛ он также играл за "Ванкувер". Всего в лиге он провел 125 матчей, набрав 46 (19+27) очков. В 2015 году он стал серебряным призером молодежного чемпионата мира в составе сборной России.

Ранее агент форварда Сергей Исаков в разговоре со "Спорт-Экспрессом" сообщил, что у Голдобина есть предложение от клуба НХЛ.

"Спартак" в минувшем сезоне не сумел выйти в плей-офф КХЛ, заняв девятое место в Западной конференции.