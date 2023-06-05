Коган объяснил, почему Щербаковой и Трусовой нет в списке кандидатов в сборную России

Согласно правилам, в первую очередь были утверждены спортсмены в соответствии с результатами соревнований прошлого сезона, рассказал Александр Коган

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призер Игр Александра Трусова не вошли в список кандидатов в сборную России по фигурному катанию из-за результатов прошлого сезона. Об этом ТАСС в понедельник заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

"Исполком ФФККР утвердил списки сборной 17 апреля, после чего они были поданы в министерство спорта, - сказал Коган. - Согласно утвержденным правилам, в первую очередь были утверждены спортсмены в соответствии с результатами соревнований прошлого сезона. Кроме этого, в списки сборной входят спортсмены, которые по каким-то причинам не смогли принять участие в основных соревнованиях, они могут быть включены в списки по решению тренерского совета. И Трусова, и Щербакова вошли в этот список, он будет утверждаться Минспортом позже".

В понедельник Министерство спорта РФ опубликовало списки кандидатов в сборную России на сезон-2023/24, в которых отсутствуют Щербакова и Трусова.

Щербаковой 19 лет, помимо золота Олимпиады в Пекине, на ее счету победы на чемпионате мира (2021) и командном мировом первенстве (2021), две серебряные награды чемпионатов Европы (2020, 2022).

Трусовой 18 лет, она также является бронзовым призером чемпионата мира (2021), двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2020, 2022). На Олимпиаде в Пекине она стала первой в истории спортсменкой, исполнившей пять четверных прыжков.