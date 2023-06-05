5 июня, 09:40
Шахматные турниры

Карпов: FIDE занимается глупостью, запрещая россиянам играть под флагом своей страны

Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Анатолий Карпов
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Ранее гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что не будет участвовать в Кубке мира из-за невозможности выступления под флагом России

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Запрещая россиянам выступать на соревнованиях под флагом своей страны, Международная шахматная федерация (FIDE) занимается глупостью. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

"Карякин давно озвучил свою позицию не выступать на турнирах без флага России. Это [отказ от участия в Кубке мира] не стало сюрпризом и новостью, - сказал Карпов. - Но FIDE [запрещая россиянам выступать под флагом страны] занимается глупостью, и все".

Ранее гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что не будет участвовать в Кубке мира из-за невозможности выступления под флагом России. Из-за санкций FIDE россияне выступают на соревнованиях под эгидой организации и в нейтральном статусе. 

Теги:
Шахматные турниры
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