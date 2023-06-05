Чайковская сообщила, что фигуристам Дэвис и Смолкину разрешили перейти в сборную Грузии

Главный тренер сборной России отметила, что заявления на переход от спортсменов не поступало

МОСКВА, 5 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрил переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, выступающих в танцах на льду, в сборную Грузии. Об этом ТАСС в понедельник сообщила главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская.

"Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но 22 мая к нам пришел релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода, - сказала Чайковская. - Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить. Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили".

4 июня портал The Skating Lesson сообщил, что фигуристам одобрили запрос на смену спортивного гражданства. При этом, по информации источника, участие танцевального дуэта в следующих Олимпийских играх маловероятно, поскольку Смолкин вряд ли успеет получить новое гражданство к этому сроку.

В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили этапы Гран-при России и чемпионат страны. Дэвис 20 лет, она является дочерью тренера Этери Тутберидзе, Смолкину 23 года. Спортсмены завоевали серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22. На Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место.