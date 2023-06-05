Фетисов рассказал, когда может быть проведен хоккейный матч на Северном полюсе

Двукратный олимпийский чемпион отметил, что возможно матч будет проведен летом

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Хоккейный матч на Северном полюсе может пройти этим летом или следующей весной. Об этом ТАСС в понедельник сообщил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

"Пока никак не можем сложить даты, не хочется сделать как-то скомкано. Поэтому какое-то время нужно подумать, - сказал Фетисов. - Есть несколько вариантов, поэтому рассматриваем. Это лето, может быть, или уже следующей весной. Может быть, успеем летом".

Ранее Фетисов заявлял, что планирует организовать в Арктике хоккейный матч с участием звезд из разных сфер деятельности с целью привлечь внимание общественности к проблемам экологии. 20 апреля Фетисов сообщил ТАСС, что участников хоккейного матча могут доставить на Северный полюс на атомоходе.

Фетисов является депутатом Госдумы РФ, первым заместителем председателя думского комитета по экологии, природным ресурсам и окружающей среде и председателем Всероссийского общества охраны природы.