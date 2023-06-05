Тарасова считает, что о переходе Дэвис и Смолкина в сборную Грузии говорить преждевременно

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России одобрила запрос грузинской организации о переходе дуэта

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Переход российского танцевального дуэта Диана Дэвис - Глеб Смолкин в сборную Грузии еще не состоялся, о чем говорит отсутствие соответствующего запроса от фигуристов. Такое мнение ТАСС в понедельник высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

"Они еще ждут, а вы уже пишете, - сказала Тарасова. - Если бы они хотели [перейти], то они бы спросили. Но раз они не спрашивают, то можно только предполагать".

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская ранее в понедельник сообщила, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрил запрос грузинских коллег о переходе дуэта. Она также отметила, что Дэвис и Смолкина заявления на переход не подавали.

В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили этапы Гран-при России и чемпионат страны. Дэвис 20 лет, она является дочерью тренера Этери Тутберидзе, Смолкину 23 года. Спортсмены завоевали серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22. На Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место.