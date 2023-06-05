Источник рассказал, что Костомаров пробудет в больнице как минимум до конца лета

Психологическое и физическое состояние олимпийского чемпиона стабильно, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров продолжит лечение в больнице как минимум до конца лета. Об этом ТАСС в понедельник рассказал источник.

"Состояние Костомарова стабильно и психологически, и физически, - сказал собеседник агентства. - Врачи продолжают подготовку спортсмена к протезированию. Скорее всего, он пробудет в больнице как минимум до конца лета".

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию. В марте фигурист перенес ампутацию пальцев левой руки, в апреле источник ТАСС сообщил, что Костомарова начали готовить к протезированию.