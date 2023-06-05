Министр спорта Амурской области прокомментировал гибель подростка на турнире ММА

Следственные органы выясняют все обстоятельства случившегося, подчеркнул Дмитрий Кутека

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июня. /ТАСС/. Министерство спорта Амурской области по итогам расследования гибели подростка на турнире по смешанным единоборствам (ММА) в Белогорске примет ряд решений, связанных с обеспечением безопасности на соревнованиях. Об этом ТАСС в понедельник заявил министр спорта Амурской области Дмитрий Кутека.

"Следственные органы выясняют все обстоятельства. Как только будет понимание, будем принимать решения, как сделать так, чтобы исключить такие моменты и обезопасить спортсменов и участников спортмероприятий", - сказал Кутека.

Ранее сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело в отношении судьи прошедших 4 июня в Белогорске соревнований ММА. По версии следствия, во время турнира подозреваемый допустил к проведению боя двоих несовершеннолетних без боксерских шлемов открытого типа. Такие шлемы являются обязательными в возрастной группе 16-17 лет. В результате поединка 16-летний спортсмен получил травму, несовместимую с жизнью.

О гибели подростка в воскресенье написал в своем телеграм-канале глава Белогорска Станислав Мелюков. Он сообщил, что при проведении соревнований были соблюдены все необходимые юридические процедуры - положение об Открытом кубке "Спорт клуба Родина", согласие родителей на участие несовершеннолетнего, допущенный состав участников. В Союзе ММА России сообщили, что организация выясняет обстоятельства смерти участника турнира.