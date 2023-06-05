Глава Амурской федерации ММА заявил, что является подозреваемым по делу о смерти подростка

Во время одного из поединков 16-летний спортсмен получил удар в голове, после чего скончался в реанимации

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент Амурской федерации смешанных единоборств (ММА) Евгений Зливко является подозреваемым в уголовном деле по факту смерти 16-летнего подростка на турнире в Белогорске. Об этом он сообщил ТАСС в понедельник.

"Я был в следственных органах. Завели уголовное дело, я буду отвечать. Это сто процентов", - сказал Зливко.

Турнир прошел 4 июня. В воскресенье глава Белогорска Станислав Мелюков в своем телеграм-канале написал, что во время одного из поединков 16-летний представитель Архаринского округа получил удар в голову, а позже скончался в реанимации. Позднее в Союзе ММА России сообщили, что организация проводит проверку в связи с инцидентом.

5 июня сотрудники СК России возбудили уголовное дело в отношении судьи прошедших в Белогорске соревнований по правилам ММА. По версии следствия, во время соревнований по смешанным единоборствам подозреваемый допустил к проведению боя двоих несовершеннолетних без боксерских шлемов открытого типа. Такие шлемы являются обязательными в возрастной группе 16-17 лет. Согласно протоколам соревнований главным судьей турнира был Зливко.