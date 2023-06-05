Газизов покинул пост генерального директора футбольного клуба "Уфа"

Отмечается, что Шамиль Газизов взял вину на себя за результаты команды в сезоне

ТАСС, 5 июня. Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов подал в отставку. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды.

В клубе отметили, что Газизов взял вину на себя за результаты команды в сезоне. По итогам чемпионата Мелбет - Первой лиги "Уфа" заняла 16-е место в турнирной таблице и вылетела во Вторую лигу.

Газизову 54 года, он стал генеральным директором "Уфы" в марте 2021 года. Также специалист занимал данную должность с 2012 по 2020 год. При нем уфимский клуб, образованный в 2010 году, впервые в своей истории вышел в элитный дивизион чемпионата страны. По итогам сезона-2017/18 "Уфа" заняла шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, завоевав право сыграть в квалификации Лиги Европы, однако команда не смогла выйти в групповой этап турнира.

Летом 2020 года Газизов был назначен генеральным директором московского "Спартака", 8 декабря он покинул эту должность. Как позднее рассказали в клубе, Газизов покинул пост из-за расхождений во взглядах на развитие клуба с руководством.