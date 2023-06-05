Тарпищев считает, что Хачанову нужно будет играть разнообразно в матче против Джоковича

Российский и сербский теннисист во вторник встретятся в четвертьфинале Roland Garros

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сербский теннисист Новак Джокович будет фаворитом в четвертьфинальном матче Roland Garros против Карена Хачанова, чтобы надеяться на успех, россиянину надо будет играть разнообразно. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Матч между Хачановым и Джоковичем пройдет во вторник, начало запланировано на 15:00 мск.

"Хачанову разнообразие в игре нужно. Арсенала Карена не хватит, Джокович будет растаскивать, он на медленном покрытии - это шахматы в движении, - сказал Тарпищев. - Проблемы Карен может доставить только подачей, а он же не может 100 процентов подавать".

Ранее Джокович и Хачанов провели между собой девять матчей под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Единственную победу над сербом россиянин одержал в 2018 году в финале турнира ATP серии "Мастерс" в Париже. "Хачанов побеждал его во Франции, да, но это было в Берси, на "харде". На грунте игра совсем другая, и шансов объективно мало у Карена", - добавил Тарпищев.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Финальный матч в мужском одиночном разряде пройдет 11 июня.