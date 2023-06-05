Матыцин назвал достойным выступление российских дзюдоистов на этапе Гран-при в Душанбе

Соревнования завершились 4 июня, отечественные спортсмены завоевали 11 медалей, в том числе 5 золотых

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российские дзюдоисты достойно выступили на этапе Гран-при в Таджикистане, завоевав 11 медалей и став победителями неофициального общего зачета. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого в понедельник приводит пресс-служба ведомства.

Соревнования завершились 4 июня. Российские спортсмены завоевали пять золотых, четыре серебряные, две бронзовые медали.

"Наши дзюдоисты достойно выступили на соревнованиях в Душанбе и стали победителями неофициального командного зачета. Медалистами стали призеры Игр, чемпионатов и первенств мира и Европы. Эти достижения стали возможны благодаря эффективной работе руководства Федерации дзюдо России, тренерского штаба на всех этапах подготовки сборной команды. От всей души поздравляю наших чемпионов и призеров и желаю много новых побед", - сказал Матыцин.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к турнирам исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. 29 апреля Международная федерация дзюдо разрешила спортсменам из России и Белоруссии принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Они смогли выступить на чемпионате мира, который прошел в Катаре с 7 по 14 мая, при этом после проверки восьми российским спортсменам и делегатам было отказано в допуске к первенству.