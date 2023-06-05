СМИ: суд Амстердама вынесет решение по делу футболиста "Спартака" Промеса 19 июня

Форвард красно-белых обвиняется в нападении на двоюродного брата при отягчающих обстоятельствах

ТАСС, 5 июня. Судебное заседание, на котором будет оглашено решение по делу нидерландского футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса, запланировано на 19 июня. Об этом в понедельник сообщает газета De Telegraaf со ссылкой на источники в следственных органах.

Футболист обвиняется в нападении на своего двоюродного брата при отягчающих обстоятельствах на семейной вечеринке в 2020 году. 17 марта суд отложил вынесение приговора из-за сомнений в законности некоторых доказательств. В частности, это касалось прослушанных телефонных разговоров Промеса.

В декабре 2020 года Промес был арестован по подозрению в участии в инциденте, произошедшем в июле в Абкауде (провинция Утрехт). Тогда пострадал двоюродный брат Промеса, получивший удар ножом чуть ниже коленной чашечки.

Заявление в полицию было подано через несколько месяцев. Через несколько дней спортсмена выпустили из-под стражи, обвинения с него не были сняты. 3 марта Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что прокуратура Нидерландов потребовала для Промеса два года тюремного заключения.

11 января Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что Промеса подозревают в передаче €250 тысяч наркоторговцу Питу Вортелу для покрытия долга, который образовался после кражи 400 кг кокаина в июле 2019 года.

Промесу 31 год, он выступает за "Спартак" с 2021 года, ранее нидерландец играл за команду с 2014 по 2018 год. В 2017 году футболист стал чемпионом России, в сезоне-2021/22 выиграл кубок страны. По итогам сезона-2022/23 Промес финишировал вторым в списке лучших бомбардиров Мир - Российской премьер-лиги, забив 20 голов в 27 матчах. Он также получил приз лучшему игроку сезона по версии болельщиков.