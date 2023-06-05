Тренер российских дзюдоистов уверен, что успех на этапе Гран-при укрепит дух сборной

Отечественные спортсмены завоевали на турнире пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Успех российских дзюдоистов на этапе Гран-при в Душанбе укрепит дух сборной и добавит мотивации спортсменам. Таким мнением с ТАСС в понедельник поделился старший тренер мужской команды Константин Философенко.

"Считаю, что в Душанбе мы доказали, что являемся одной из сильнейших команд в мире. Конечно, некоторым после долгого перерыва психологически было непросто, кто-то выступил не так, как хотел. Уверен, что результаты Гран-при укрепят дух нашей сборной и добавят мотивации", - подчеркнул Философенко.

Соревнования завершились 4 июня. Российские спортсмены завоевали пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали. Второе место в неофициальном зачете заняла команда Таджикистана (3 золота, 3 серебра, 1 бронза), тройку лучших замкнула сборная Германии (1-2-0).