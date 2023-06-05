Соловейчик считает, что российские дзюдоисты показали класс на этапе Гран-при в Душанбе

Отечественные спортсмены стали победителями неофициального общего зачета, завоевав 11 наград

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Успешным выступлением на этапе Гран-при в Душанбе российские дзюдоисты показали свой класс, они почувствовали уверенность и теперь будут еще интенсивнее готовиться к следующим соревнованиям. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

Соревнования в Таджикистане завершились 4 июня. Сборная России завоевала 11 медалей, став лучшей в неофициальном общем зачете. 29 апреля Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила спортсменам из России и Белоруссии принять участие в турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе.

"Рад, что у наших коллег из IJF хватает мудрости и мужества, чтобы вопреки всему сохранять единство семьи дзюдо. Наши спортсмены, несмотря на все трудности, отсутствие международного спарринга, соревновательного опыта, показали класс, но его нужно доказывать от старта к старту, в борьбе с лучшими из лучших, - сказал Соловейчик. - В Душанбе порадовала и наша молодежь, которая придет на смену лидерам мирового дзюдо, и опытные дзюдоисты. Уверен, что ребята после этапа Гран-при прочувствовали свою силу и сейчас будут еще более интенсивно готовиться к следующим турнирам".

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к турнирам исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.