Матыцин: российские тхэквондисты на чемпионате мира показали, что не сдали позиций

Отечественные спортсмены выиграли одну золотую и четыре бронзовые медали на турнире в Баку

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сборная России на чемпионате мира по тхэквондо показала, что не сдала позиции на международной арене. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого в понедельник приводит пресс-служба ведомства.

Чемпионат мира в Баку завершился 4 июня. По итогам турнира российские спортсмены выиграли одну золотую и четыре бронзовые медали. Чемпионкой стала Лилия Хузина (весовая категория до 62 кг). Бронзовые медали выиграли Татьяна Минина (до 53 кг), Полина Хан (до 73 кг), Кристина Адебайо (свыше 73 кг) и Кадырбек Дауров (до 74 кг).

"Наша задача - не сдавать позиции на международной спортивной арене, и сборная России по тхэквондо отлично с этим справились. Огромная несправедливость, что до соревнований не были допущены наши прославленные олимпийские чемпионы Максим Храмцов и Владислав Ларин. А победительница этого чемпионата Лилия Хузина не услышала российский гимн в свою честь. Спортивный принцип должен быть превыше всего, и именно это наш приоритет - мы выступаем за независимость спортивного движения и будем и дальше следовать этому принципу", - подчеркнул Матыцин.

"Для нас важна каждая медаль, и болельщики знают, что это медали российской сборной. Благодарю всех, кто привел наших спортсменов к этим наградам - руководство федерации, тренерский штаб. Желаю всем новых достижений и побед", - добавил министр спорта РФ.

Российские и белорусские спортсмены выступали на чемпионате мира в нейтральном статусе. В заявку на турнир вошли 16 российских спортсменов. Всемирная федерация тхэквондо не допустила до участия в чемпионате олимпийских чемпионов Максима Храмцова и Владислава Ларина.