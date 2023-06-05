L'Equipe: теннисистка Грачева получила французское гражданство

Спортсменка с 2016 года живет и тренируется во Франции

ТАСС, 5 июня. Российская теннисистка Варвара Грачева завершила процесс получения гражданства Франции. Об этом в понедельник сообщила французская газета L'Equipe.

По данным источника, Грачевой в понедельник был выдан документ, подтверждающий получение ею французского гражданства. Получение паспорта может занять еще несколько недель или месяцев. Только имея на руках французский паспорт, спортсменка сможет представлять на соревнованиях Францию.

Спортсменка проживает и тренируется во Франции с 2016 года. Отмечается, что она уже давно задумалась о получении гражданства этой страны. Грачева соответствует критерию, согласно которому для получения гражданства нужно прожить в стране пять лет, а экзамен по французскому языку она сдала в ноябре 2022 года.

Грачевой 22 года, она занимает 41-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, на ее счету нет титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не проходила далее третьего круга.