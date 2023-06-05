Тарпищев прокомментировал получение теннисисткой Грачевой гражданства Франции

Спортсменка, ранее представлявшая на соревнованиях Россию, с 2016 года живет и тренируется во Франции

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Варвара Грачева давно подавала документы на получение французского гражданства, не было сомнений, что она его получит. Об этом ТАСС в понедельник рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В понедельник французская газета L'Equipe сообщила, что Грачева завершила процесс получения гражданства Франции.

"Она давно подавала на французское гражданство. Было понятно, что она его получит. Сможет ли играть за сборную России? Если будет заиграна за Францию, то уже, конечно, не сможет", - сказал Тарпищев.

Грачева проживает и тренируется во Франции с 2016 года. Она соответствует критерию, согласно которому для получения гражданства нужно прожить в стране пять лет, а экзамен по французскому языку она сдала в ноябре 2022 года.

Грачевой 22 года, она занимает 41-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, на ее счету нет титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не проходила далее третьего круга.