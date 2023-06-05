Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин будут выступать за сборную Грузии с сезона-2023/24

Дуэт является серебряным призером чемпионата России

ТАСС, 5 июня. Выступающие в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин с сезона-2023/24 будут представлять сборную Грузии. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания Грузии.

"Танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин присоединятся к нашей команде с сезона-2023/24. Согласно правилам Международного союза конькобежцев, официальные международные турниры по фигурному катанию начинаются в конце августа с этапов Гран-при среди юниоров", - говорится в заявлении.

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская ранее в понедельник сообщила, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России одобрил запрос грузинских коллег о переходе танцевального дуэта. Она также отметила, что Дэвис и Смолкин заявления на переход не подавали.

Дэвис 20 лет, она является дочерью тренера Этери Тутберидзе, Смолкину 23 года. Спортсмены завоевали серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22. На Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место. В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили этапы Гран-при России и чемпионат страны.