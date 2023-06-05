Загитова и Валиева выступили в беге на дистанции 60 м на Неделе легкой атлетики в Москве

В забеге также приняли участие другие ученицы Этери Тутберидзе - Софья Акатьева и Аделия Петросян

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Камила Валиева, Алина Загитова, Софья Акатьева и Аделия Петросян приняли участие в забеге фигуристок на дистанцию 60 м в рамках Недели легкой атлетики в Москве. Забег прошел в понедельник на Никольской улице.

Спортсменки преодолели дистанцию в неспешном темпе, не соревнуясь между собой. Фигуристки остановились в конце дистанции и пытались финишировать одновременно. Официально победу одержала Акатьева, показав результат 18,44 секунды. Второй стала Валиева (19,56 секунды), третьей - Загитова (19,66). Петросян преодолела дистанцию за 19,85 секунды, в понедельник ей исполнилось 16 лет. Все фигуристки являются ученицами Этери Тутберидзе.

Валиевой 17 лет, она является олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях и чемпионкой Европы 2022 года. Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ. Загитовой 21 год, она стала олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Также на ее счету золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), победа в финале Гран-при сезона-2017/18.

Неделя легкой атлетики завершится 10 июня. В ее рамках пройдут соревнования по прыжкам в высоту, прыжкам в длину, тройному прыжку, забеги на спринтерские дистанции и Мемориал братьев Знаменских.