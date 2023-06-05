Романцев рассказал о состоянии перенесшего инсульт экс-футболиста "Спартака" Гаврилова

По словам бывшего тренера красно-белых, послезавтра Юрий Гаврилов будет прооперирован

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Чемпион СССР 1979 года в составе московского футбольного клуба "Спартак" Юрий Гаврилов, перенесший инсульт, разговаривает нормально и ходит. Об этом журналистам в понедельник рассказал бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев.

Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта.

"У Юрия Васильевича, к сожалению, послезавтра операция, - сказал Романцев. - Вроде, слава Богу, ходит, разговаривает, но еще все впереди. Нужно знать Гаврилова, он оптимист, разговаривает нормально, операция - ерунда. Все будет в порядке".

Гаврилову 70 лет. В разные годы он на позиции полузащитника выступал за московские "Динамо", "Спартак", "Локомотив", "Искру", "Асмарал", финский "Джаз", краснознаменский "Интеррос", молдавские клубы "Агро", "Спуманте" и "Конструкторул", днепропетровский "Днепр". Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. После завершения карьеры игрока Гаврилов возглавлял новосибирский клуб "Чкаловец-Олимпик", "Мострансгаз", а также сборную Республики Конго. Также он был тренером в раменском "Сатурне", молдавских "Агро" и "Конструкторуле", "Мострансгазе" и "Торпедо-Металлурге".