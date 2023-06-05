Сотомайор поздравит Лысенко, если он побьет его мировой рекорд в прыжках в высоту

По мнению бывшего кубинского легкоатлета, его достижение, которое держится с 1993 года, рано или поздно кто-то превзойдет

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1992 года, рекордсмен мира в прыжках в высоту кубинец Хавьер Сотомайор поздравит российского легкоатлета Данилу Лысенко, если тот сможет побить его мировой рекорд. Об этом он заявил в понедельник после забега на Никольской улице в рамках Недели легкой атлетики.

В забеге звезд на дистанции 60 метров Сотомайор стал четвертым. Победителем стал российский шахматист Сергей Карякин.

"Я очень доволен выступлением, но надо было разминаться получше. Самое главное - участие, кто выиграл не так важно, - сказал Сотомайор. - Я живу прыжками в высоту и, конечно, знаю всех российских атлетов".

"В какой-то из дней кто-то все равно побьет мой рекорд, если это сделает Лысенко, я его с этим поздравлю".

На вопрос, не устал ли кубинец столько лет быть первым, он ответил: "Лет 30 еще потерплю".

Мировой рекорд Сотомайора (2,45 метра) держится с 1993 года. Личный рекорд Лысенко - 2,40 метра. Россиянин показал этот результат в 2018 году.