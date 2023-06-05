Борзаковский объяснил, почему Загитова и Валиева не пытались выиграть забег на Никольской

По мнению спортивного директора Всероссийской федерации легкой атлетики, фигуристки хотели показать шоу

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Камила Валиева, Алина Загитова, Софья Акатьева и Аделия Петросян пожертвовали соревновательным духом ради шоу, решив не бороться за победу в забеге фигуристок на дистанции 60 метров в рамках Недели легкой атлетики в Москве. Такое мнение журналистам в понедельник высказал спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики и олимпийский чемпион в беге на 800 м Юрий Борзаковский.

5 июня Валиева, Загитова, Акатьева и Петросян приняли участие в забеге фигуристок. Спортсменки преодолели дистанцию в неспешном темпе, не соревнуясь между собой. Фигуристки остановились в конце дистанции и пытались финишировать одновременно.

"В профессиональном спорте всегда есть элемент шоу. А фигурное катание - это шоу. Так и вышло", - сказал Борзаковский.

Неделя легкой атлетики завершится 10 июня. В ее рамках пройдут соревнования по прыжкам в высоту, прыжкам в длину, тройному прыжку, забеги на спринтерские дистанции и Мемориал братьев Знаменских.