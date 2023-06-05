Романцев считает, что игрок "Спартака" Соболев не повторит жест, повлекший дисквалификацию

По мнению бывшего тренера красно-белых, футболист осознал свою ошибку

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Соболев больше не повторит жест, за который он был дисквалифицирован по итогам матча 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Такое мнение журналистам в понедельник высказал бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев.

24 мая контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Соболев на четыре матча по итогам игры с ЦСКА. На 69-й минуте Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша получили красные карточки за непристойные жесты.

"Не мне судить, справедливо ли [дисквалифицировали Соболева на четыре матча], - сказал Романцев. - Знаю одно, зная Соболева, он очень жалеет об этом. Конечно, это не красит его, но он молодой парень, в будущем такого не повторит. Четыре матча, конечно, много, но уже наказали, прошел матч. То, как народ к этому жесту отнесся, это уже наказание. Пацан всё понял, мне кажется так".

Соболеву 26 лет, он выступает за "Спартак" с июля 2020 года. В текущем сезоне РПЛ нападающий провел за красно-белых 26 матчей, забив 13 мячей и отдав 8 результативных передач.