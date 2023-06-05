Шубенков выиграл забег на 60 метров с барьерами на Никольской улице

На аналогичной дистанции у женщин победила Эльвира Граборенко из Белоруссии

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на дистанции 110 метров с барьерами Сергей Шубенков победил в забеге на 60 метров с барьерами в рамках Недели легкой атлетики. Забег прошел в понедельник на Никольской улице в Москве.

Шубенков показал результат 7,65 секунды. Второе место занял белорус Виталий Парахонько (7,74 секунды), третьим стал Константин Шабанов (7,88). На аналогичной дистанции у женщин победу одержала представительница Белоруссии Эльвира Граборенко с результатом 8,04 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Руслана Романовская (8,05), третьей стала россиянка Виктория Погребняк (8,25).

В "Забеге мечты" на 60 метров победу одержал двукратный серебряный призер Универсиады Константин Шабанов. Второе место занял олимпийский чемпион 2008 года в беге на 110 метров с барьерами кубинец Дайрон Роблес, третьим стал россиянин Филипп Шабанов. Четвертое место занял олимпийский чемпион 2000 года в беге на 110 метров с барьерами кубинец Аньер Гарсиа.

Кристина Макаренко одержала победу в забеге на 60 метров, второе место заняла Виктория Максимова, третье - Наталья Комбарова. В аналогичной дисциплине у мужчин первое место занял Ярослав Ткалич. Вторым стал Игорь Образцов, третьим - Данила Тен.

"Забег звезд" выиграл шахматист Сергей Карякин, второе место занял бывший тяжелоатлет Михаил Кокляев, третьим стал олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин. В забеге фигуристок победу одержала Софья Акатьева, второй стала Камила Валиева, третьей - Алина Загитова. Спортсменки остановились в конце дистанции и пытались финишировать одновременно. Забег футболистов выиграл Евгений Алдонин, вторым стал Дмитрий Булыкин, третьим - Александр Филимонов.

Шубенкову 32 года. Спортсмен выиграл одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награду чемпионатов мира, трижды побеждал в финалах Бриллиантовой лиги, два раза на летних чемпионатах Европы.