Фигурист Смолкин прокомментировал переход в сборную Грузии

По словам спортсмена, их дуэт с Дианой Дэвис начинает новую главу в спортивной жизни

ТАСС, 5 июня. Выступающий в танцах на льду в дуэте с Дианой Дэвис фигурист Глеб Смолкин заявил, что с переходом в сборную Грузии для спортсменов начнется новая глава в спортивной жизни. Об этом Смолкин написал в понедельник на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

5 июня пресс-служба Федерации фигурного катания Грузии сообщила, что Дэвис и Смолкин с сезона-2023/24 будут выступать за грузинскую сборную.

"Мы благодарим всех болельщиков, кто поддерживал и продолжает поддерживать нас. Начинается новая глава в нашей спортивной жизни. Мы очень ждем возможности выйти на соревновательный лед", - написал Смолкин.

Дэвис 20 лет, она является дочерью тренера Этери Тутберидзе, Смолкину 23 года. Спортсмены завоевали серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22. На Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место. В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили этапы Гран-при России и чемпионат страны.