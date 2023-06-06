Седьмые фиджитал-игры стартуют 6 июня в Казани

В программу соревнований вошли фиджитал-хоккей, фиджитал-единоборства и гонки дронов

КАЗАНЬ, 6 июня. /ТАСС/. Соревнования по фиджитал-хоккею во вторник откроют Седьмые фиджитал-игры, которые проводятся в Казани в преддверии "Игр будущего". В программу турнира, который завершится 17 июня, также вошли фиджитал-единоборства и гонки дронов.

Соревнования по хоккею пройдут с 6 по 9 июня: 6 и 7 июня будут сыграны матчи группового этапа, 8 июня начнется плей-офф, 9 июня пройдут финал и матч за третье место. По правилам турнира каждый матч будет состоять из двух частей: в цифровой части команды сыграют в хоккейный симулятор, в физической - выявят сильнейшего на хоккейной площадке в формате "3 на 3". Результат каждого матча определяется по итогам двух этапов: шайбы, заброшенные в цифровой и физической частях, суммируются. В соревновании примут участие восемь команд: российские "Ак Барс", Liga Pro, Hockey Brothers и 3 Frenzy, Stars of Israel из Израиля, Underdogs (Латвия), Belgrade Eagles (Сербия) и "Хумо" (Узбекистан).

В хоккейном турнире примут участие профессионалы: вратарь Сергей Магарилов, с 2014 по 2019 год представлявший череповецкий клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Северсталь", и его бывший одноклубник Евгений Монс, на счету которого 271 матч в КХЛ, вошли в состав команды Stars of Israel. За команду Underdog сыграет действующий хоккеист Артур Бровкин, сыгравший 10 матчей за казанский клуб КХЛ "Ак Барс". Большую часть сезона-2022/23 Бровкин провел в фарм-клубе "Ак Барса" в Пари - Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) казанском "Барсе". Призовой фонд турнира по фиджитал-хоккею составит 1,25 млн рублей.

12 июня начнутся соревнования по фиджитал-единоборствам, в которых также примут участие восемь команд. Каждая из них будет состоять из двух спортсменов разных весовых категорий - до 66 кг и до 77 кг. Команды проведут по два матча, соперники будут определены в результате жеребьевки. В цифровом раунде матча спортсмены выявят сильнейших в пятираундовых поединках в Mortal Combat (команды получат по одному очку за каждый выигранный раунд). Физический этап предполагает проведение трехраундовых боев по правилам смешанных единоборств (ММА) в указанных весовых категориях. Очки, начисляемые за физический этап, будут определяться по итогам решения судей, дополнительные очки предусмотрены за победу в одной из номинаций зрительского голосования. Победителем соревнования станет команда, набравшая наибольшее количество очков по итогам двух матчей.

17 июня Седьмые фиджитал-игры завершатся гонкой дронов. В ней также примут участие восемь команд (по два пилота в каждой). Соревнования начнутся с полуфинальной стадии - в каждом полуфинале примут участие по четыре команды. Две лучшие команды по итогам каждого полуфинального заезда квалифицируются в финал. Заезды будут состоять из 50 кругов, при этом первую половину дистанции должен преодолеть один пилот, вторую половину - другой.

Первые фиджитал-игры прошли с 21 по 23 сентября, участники выявляли сильнейших в фиджитал-футболе, фиджитал-баскетболе, Beat Saber, гонках дронов. Второй турнир состоялся с 24 ноября по 10 декабря (фиджитал-гонки, фиджитал-единоборства, фиджитал-хоккей), третий - с 5 по 11 февраля (Speedrun, MLBB, Dota 2, Warface, CS:GO, лазертаг), четвертый - с 9 по 10 марта (фиджитал-гонки), пятый - с 16 по 19 мая (фиджитал-футбол), шестой турнир стартовал 27 мая и завершится 7 июня (Standoff 2, CS:GO, Warface).

Об "Играх будущего"

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.

В ноябре 2022 года начала свою работу Всероссийская федерация фиджитал-спорта. Ее филиалы работают в 43 регионах. Президентом организации является олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.