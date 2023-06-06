"Вегас" разгромил "Флориду" в матче финальной серии плей-офф НХЛ, Барбашев сделал передачу

"Вегас" выиграл со счетом 7:2, команда ведет в серии до четырех побед 2-0

ТАСС, 6 июня. "Вегас" дома обыграл "Флориду" со счетом 7:2 во втором матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла во вторник в Лас-Вегасе.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джонатан Маршессо (8-я и 43-я минуты), Алек Мартинес (18), Николас Руа (23), Бретт Хауден (28, 58) и Майкл Амадио (51). У проигравших голы забили Антон Лунделль (41) и Мэттью Ткачук (53). Ткачук в ходе финальной серии набрал 36 минут штрафного времени, это 8-й результат в истории, рекорд принадлежит канадцу Мелу Бриджмену (сезон-1979/80, 53 минуты), выступавшему тогда за "Филадельфию".

Российский нападающий "Вегаса" Иван Барбашев сделал результативную передачу, набрав очки в 4-м матче подряд, и был признан второй звездой матча. На его счету три хита, один силовой прием он применил на чешском защитнике "Флориды" Радко Гудасе, после этого соперник Барбашева не смог вернуться на площадку. Также российский форвард был наказан дисциплинарным штрафом (2+10) за участие в драке после силового приема на его партнере по команде Джеке Айкеле. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 9 бросков из 13 и был заменен после 4-й пропущенной шайбы.

Маршессо также отметился голевой передачей и набрал очки в 7-м матче плей-офф НХЛ подряд (11 результативных действий; 7 шайб + 4 паса), это повторение лучшего результата клуба в Кубке Стэнли.

После двух матчей финальной серии до четырех побед "Вегас" ведет со счетом 2-0, следующий матч пройдет в ночь на 9 июня в Санрайзе (штат Флорида, США). Команда из Лас-Вегаса стала первым клубом с 2006 года, забросившим 5 и более шайб в двух первых играх решающего противостояния Кубка Стэнли. В последний раз это удавалось "Каролине" в серии против "Эдмонтона" (5:4, 5:0).

По итогам регулярного чемпионата "Вегас" стал победителем Западной конференции и Тихоокеанского дивизиона, в первом раунде плей-офф команда обыграла "Виннипег" (4-1), во втором - "Эдмонтон" (4-2), в третьем - "Даллас" (4-2). "Флорида" заняла 4-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В предыдущих раундах "Флорида" была сильнее "Бостона" (4-3), "Торонто" (4-1) и "Каролины" (4-0).