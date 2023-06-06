На Всемирных играх боевых искусств могут выступить до 14 российских бойцов муай-тай

Соревнования пройдут с 21 по 30 октября в Саудовской Аравии

КЕМЕРОВО, 6 июня. /ТАСС/. Сборную России по тайскому боксу - муай-тай на Всемирных играх боевых искусств, которые пройдут с 21 по 30 октября в Саудовской Аравии, могут представить 14 спортсменов. Об этом сообщил ТАСС во вторник первый вице-президент Федерации тайского бокса России Сергей Бусыгин.

"Речь идет о 14 спортсменах - чемпионах, призерах чемпионата мира, также будут рассылаться именные приглашения за прошлые заслуги. Точные фамилии пока назвать не могу", - сказал Бусыгин. Он уточнил, что сборную будут представлять как мужчины, так и женщины в разных весовых категориях.

В Кемерово Бусыгин приехал в качестве спортивного директора Артема Вахитова, который 11 июня дебютирует в смешанных единоборствах (ММА). Его соперником станет Ашраф Башанди из Египта, он имеет в своем активе четыре победы и одно поражение в любительском ММА. Бой пройдет в рамках вечера единоборств "Сила Сибири Прогеш" - совместного турнира Open FC 31 и ASI Championship 7 в Шерегеше.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к международным турнирам исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

В программу Всемирных игр боевых искусств - 2023 также включены айкидо, армрестлинг, бокс, дзюдо, джиу-джитсу, карате, кэндо, кикбоксинг, самбо, сават, сумо, тхэквондо, борьба и ушу. Последний раз Всемирные игры боевых искусств проходили в октябре 2013 года в Санкт-Петербурге.