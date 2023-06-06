Футболист "Спартака" Литвинов считает, что команда собственноручно отдала ЦСКА серебро РПЛ

"Спартак" завершил сезон на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, отстав от ЦСКА на четыре очка

ТАСС, 6 июня. Московский футбольный клуб "Спартак" не добивался необходимого результата в матчах весенней части Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и собственноручно отдал столичному ЦСКА серебряные медали национального первенства. Такое мнение во вторник "Спорт-Экспрессу" высказал полузащитник красно-белых Руслан Литвинов.

"Думаю, [чтобы занять второе место было необходимо] выиграть те матчи, в которых мы должны были побеждать, а не играть вничью или проигрывать. Где-то нужно было реализовать свои моменты. В каких-то эпизодах нам не везло, были и штанги, и перекладины. Где-то сами себе привезли проблемы. Но мы уже смотрим вперед: сейчас отпуск, потом сборы, скоро начнется сезон. Нужно подготовиться и в полной мере входить в летнюю часть сезона", - сказал Литвинов.

"Да, [можно сказать, что "Спартак" своими руками отдал серебро ЦСКА]. Мы не забирали очки там, где нам надо. Тем самым дали возможность ЦСКА нас обойти", - добавил он.

"Спартак" завершил сезон на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 54 очка в 30 матчах. Отставание "Спартака" от московского ЦСКА, занявшего второе место, составило 4 очка.

Чемпионом России в пятый раз подряд стал петербургский "Зенит". От первого места "Спартак" отстал на 16 очков.