Карпин назвал прогресс молодых игроков "Ростова" положительным моментом сезона РПЛ

Клуб из Ростова-на-Дону завершил чемпионат России на четвертом месте

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Самым положительным моментом завершившегося сезона-2022/23 Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) для главного тренера "Ростова" Валерия Карпина является выход на новый уровень молодых футболистов команды. Об этом Карпин рассказал ТАСС во вторник.

"Самый положительный момент завершившегося сезона РПЛ? Для "Ростова" самый положительный момент - четвертое место команды в турнирной таблице, - сказал Карпин. - Для меня как для тренера - то, что многие наши молодые футболисты закрепились в составе или выходят на какой-то уровень, вот это все".

Сезон-2022/23 РПЛ завершился 3 июня. "Ростов" занял четвертое место в турнирной таблице, набрав 53 очка в 30 матчах.