Карпин допустил вызов в сборную игроков, которым после отстранения исполнится 30 лет

В прошлом году главный тренер сборной России сообщил, что футболисты старше 30 лет временно не будут вызываться в состав национальной команды

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Игроков, которым исполнится 30 лет в условиях международного отстранения, могут вызвать в сборную России по футболу. Об этом ТАСС во вторник рассказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

21 ноября защитнику "Спартака" Георгию Джикии исполнится 30 лет, полузащитнику "Зенита" Далеру Кузяеву 15 января будет 31 год. "Давайте не будем привязываться, это не догма. Не думаю, что нас вернут на следующий год. Но игроки, которым сейчас 30, через два года им будет 32 года, как мы видим, люди играют и до 36, 37 лет. Поэтому тех футболистов, которым во время бана исполняется 30 лет, возможно, будем вызывать".

В 2022 году Карпин сообщил журналистам, что футболисты старше 30 лет пока не будут вызываться в сборную России.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины. В связи с этим сборная России не смогла принять участие в матчах плей-офф за право сыграть на чемпионате мира 2022 года, а также пропускает квалификацию к европейскому первенству 2024 года.