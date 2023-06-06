Карпин считает, что российский футбол не деградировал в первый год после отстранения

В условиях отстранения у молодых футболистов появилось больше игрового времени, подчеркнул главный тренер сборной России и "Ростова"

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Уровень российского футбола не упал в первый год после международного отстранения команд, он снизился из-за отъезда иностранных игроков, но к концу сезона начал восстанавливаться. Такое мнение ТАСС во вторник высказал главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин.

"Что будет с российским футболом, если бан сохранится в ближайшие пять лет? Я думаю, что уровень футбола не будет падать, - сказал Карпин. - Первый год с баном, как по мне, не показал, что что-то деградирует, наоборот, даже развиваться стали, потому что у молодых футболистов или тех, кто не играл раньше из-за количества иностранцев, появляется больше игрового времени. Какого-то большого падения уровня я не увидел".

"Заметили, что чуть снизился уровень, возможно, из-за отъезда иностранцев. Но я думаю, что уже к концу сезона начало все восполняться", - добавил Карпин.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине.