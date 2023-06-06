Футболист "Спартака" Литвинов не согласен с удалением Джикии в матче 30-го тура РПЛ

Георгий Джикия был удален в первом тайме матча за нецензурные высказывания в адрес арбитра

ТАСС, 6 июня. Капитан московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия пытался защитить своих одноклубников после спорного решения судьи в матче 30-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов", его действия не заслуживали красной карточки. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" во вторник высказал полузащитник красно-белых Руслан Литвинов.

"Он начал спорить с судьей, поскольку был спорный момент. Судья расценил это как красную карточку. Я в этом ничего такого не вижу. Он просто защищал своих ребят. Понятно, что были эмоции. Это была важная игра для нас. К сожалению, все закончилось именно так", - сказал Литвинов.

3 июня "Спартак" на выезде уступил "Крыльям Советов" со счетом 0:1. Джикия был удален на 43-й минуте за нецензурные высказывания в адрес арбитра.

"Спартак" по итогам сезона занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. Выше красно-белых расположились столичный ЦСКА и петербургский "Зенит", который в пятый раз подряд стал победителем национального первенства.