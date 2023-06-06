Карпин уверен, что российские футболисты проведут осенний сбор

Главный тренер национальной команды отметил, что во время сбора пройдут товарищеские игры

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Сборная России по футболу точно соберется на осенний сбор, команда может провести товарищеские игры. Об этом ТАСС во вторник заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

"Что жду от осеннего сбора? Уверен в том, что соберемся, на 99,9%, - сказал Карпин. - Будут какие-то соперники, я не могу подтвердить, но соперники будут. То, что мы соберемся осенью, это однозначно".

30 мая пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что следующий тренировочный сбор национальной команды пройдет осенью. Решение об отмене летнего сбора принималось после консультаций с тренерским штабом сборной России и клубами.

Весной российские футболисты провели учебно-тренировочный сбор, который состоялся с 21 по 27 марта. 23 марта россияне сыграли вничью с командой Ирана в Тегеране со счетом 1:1. 26 марта национальная команда победила команду Ирака в Санкт-Петербурге (2:0).