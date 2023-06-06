Бывший футболист "Спартака" Гаврилов подходит к операции в стабильном состоянии

Юрий Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Чемпион СССР по футболу 1979 года в составе московского "Спартака" Юрий Гаврилов находится в стабильном состоянии, он готовится к операции. Об этом ТАСС во вторник сообщил сын бывшего футболиста Василий Гаврилов.

"Юрий Васильевич пока без изменений, завтра операция, готовимся к ней, - сказал Василий Гаврилов. - Состояние стабильное, готовимся, надеемся, что все будет хорошо. К операции готовы, Юрий Васильевич подходит к ней хорошо".

Юрий Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта. 1 июня Юрия Гаврилова перевели в общую палату, 2 июня Василий Гаврилов сообщил, что его отцу проведут операцию на сонной артерии.

Гаврилову 70 лет. В разные годы он на позиции полузащитника выступал за московские "Динамо", "Спартак", "Локомотив", "Искру", "Асмарал", финский "Джаз", краснознаменский "Интеррос", молдавские клубы "Агро", "Спуманте" и "Конструкторул", днепропетровский "Днепр". Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. После завершения карьеры игрока Гаврилов возглавлял новосибирский клуб "Чкаловец-Олимпик", "Мострансгаз", а также сборную Республики Конго. Также он был тренером в раменском "Сатурне", молдавских "Агро" и "Конструкторуле", российских "Мострансгазе" и "Торпедо-Металлурге".