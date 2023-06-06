Основная часть российских теннисистов еще не получила визы для участия в Уимблдоне

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля, российские теннисисты могут выступить в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Большинство российских теннисистов пока не получили британские визы для выступления на Уимблдоне в 2023 года. Об этом во вторник на бизнес-завтраке "Спорт в условиях ограничений" сообщил агент Даниила Медведева, Эрики и Мирры Андреевых Лев Кассиль.

"В этом году наши [теннисисты] будут участвовать в Уимблдоне, но на данный момент только процентов 15 российских теннисистов получили визы, - сказал Кассиль. - Основная часть - не получили. Все находятся в подвешенном состоянии".

"Есть такая опция при подаче на визу Британии - можно заплатить на 1 000 фунтов стерлингов больше, чтобы рассмотрение было ускоренным. Но у наших и белорусских теннисистов деньги взяли, а потом отказались рассматривать в экспресс-формате. Мы надеемся, что визы будут даны всем, но думаю, это будет сделано в последний момент", - добавил Кассиль.

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля, это третий в сезоне турнир Большого шлема. В 2022 году россияне не участвовали в турнире из-за запрета со стороны организаторов, в 2023 году российские теннисисты могут выступить на Уимблдоне в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.