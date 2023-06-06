РУСАДА в мае отметило рост числа нарушений антидопинговых правил по сравнению с апрелем

В мае был выявлен 21 случай возможных нарушений антидопинговых правил

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в мае выявило 21 случай возможных нарушений антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА во вторник.

"В мае 2023 года РУСАДА выявлен 21 случай возможных нарушений антидопинговых правил", - сказала собеседница ТАСС.

По информации ТАСС, в апреле РУСАДА зафиксировало 16 подобных случаев, в марте - 13, в феврале - 25, в январе - 10. За 12 месяцев 2022 года было выявлено 135 случаев возможных нарушений антидопинговых правил.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила ТАСС, что чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний.