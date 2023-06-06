Янчук считает, что теннисист Хачанов выиграет минимум сет у Джоковича

Спортсмены встретятся в четвертьфинале Roland Garros

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Российскому теннисисту Карену Хачанову будет тяжело играть в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) против серба Новака Джоковича, но он выиграет минимум один сет. Такое мнение ТАСС во вторник высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

"С Новаком будет очень тяжело, он набрал неплохую форму, плетет свои паутины на корте, - сказал Янчук. - Я думаю, что один сет минимум Карен выиграет за счет своей молодости и напора. Карен молодец, что прошел в четвертьфинал, посмотрим, как он сыграет против такого серьезного соперника".

Матч между Хачановым и Джоковичем пройдет 6 июня. Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.