Тренер сборной России назвал выступление тхэквондисток одним из лучших на чемпионатах мира

На чемпионате мира в Баку россияне выиграли пять медалей, золото российской команде принесла Лилия Хузина

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по тхэквондо добилась на чемпионате мира в Баку одного из лучших результатов в истории команды. Такое мнение ТАСС во вторник высказал главный тренер сборной России Вадим Иванов.

Чемпионат мира в Баку завершился 4 июня. По итогам турнира российские спортсмены выиграли одну золотую и четыре бронзовые медали. Лилия Хузина (весовая категория до 62 кг) принесла женской сборной России первую золотую медаль мирового первенства за 10 лет - в 2013 году на турнире в Мексике победу в категории свыше 74 кг одержала Ольга Иванова.

"Что касается женщин, то у них было одно из лучших выступлений команды в целом на чемпионатах мира. Спустя 10 лет была выиграна еще одна золотая медаль, в 2013 году у нас было золото и серебро, а сейчас - золото и три серебра. В неофициальном зачете наша женская команда заняла третье место на чемпионате мира. Нужно признать, что последние годы у нас успешно выступала мужская команда, а женская не дотягивала до их уровня. В текущих условиях я бы оценил выступление наших женщин на пятерку по пятибалльной системе", - сказал Иванов.

"Если оценивать общекомандное выступление на этом чемпионате мира, то нами было завоевано на одну медаль больше, чем на предыдущем мировом первенстве 2019 года в Великобритании. И это с учетом того, что в Азербайджане вынужденно не выступали два наших олимпийских чемпиона - Владислав Ларин и Максим Храмцов, а мы не могли никого заявить другого в их весовые категории. Напомню, что женская команда выступала в полном составе, а мужская - в усеченном (шесть мужчин в восьми весовых категориях - прим. ТАСС)", - добавил он.

"К сожалению, у мужчин в усеченном составе не получилось в отсутствие в составе Ларина и Храмцова. И еще один фактор повлиял на мужскую команду больше, чем на женскую: полтора года отсутствия наших спортсменов на международной арене сильно отразилось на их рейтинге. Мы не имели возможности набирать очки, поскольку были отстранены от участия в рейтинговых соревнованиях. Трое наших спортсменов в силу низкого или нулевого рейтинга уже в первых, вторых или третьих боях попали на будущих чемпионов мира, причем бились наши ребята весьма достойно и были более конкурентоспособны по сравнению с другими", - отметил собеседник агентства.

Российские и белорусские спортсмены выступали на чемпионате мира в нейтральном статусе. В заявку на турнир вошли 16 российских спортсменов. Всемирная федерация тхэквондо не допустила до участия в чемпионате олимпийских чемпионов Храмцова и Ларина.