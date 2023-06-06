Российские тхэквондисты в настоящее время лишены возможности продолжать отбор на Олимпиаду

На текущий момент российские спортсмены были допущены только до чемпионата мира, отметил главный тренер сборной России

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Российские тхэквондисты на данный момент лишены возможности участвовать в серии Гран-при, через которую спортсмены могут отобраться на Олимпиаду в Париже. Об этом ТАСС во вторник сообщил главный тренер сборной страны Вадим Иванов.

"К сожалению, мы не сможем принять участие в первом Гран-при, который пройдет в ближайшие выходные в Италии, поскольку на текущий момент наши спортсмены были допущены только до участия в чемпионате мира, - сказал Иванов. - Этот турнир прошел, и теперь будет дальнейшее решение по допуску наших спортсменов. Допускаю, что уже на ближайшем Гран-при может наступить какая-то ясность в нашем вопросе. Но пропуск каждого этапа очень сильно отражается на олимпийском рейтинге".

Первый этап Гран-при пройдет с 9 по 11 июня в Риме.

Чемпионат мира в Баку завершился 4 июня. По итогам турнира российские спортсмены выиграли одну золотую и четыре бронзовые медали. Лилия Хузина (весовая категория до 62 кг) принесла женской команде первую золотую медаль мирового первенства за 10 лет - в 2013 году на турнире в Мексике победу в категории свыше 74 кг одержала Ольга Иванова.