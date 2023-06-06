Трефилов оценил победу Вяхиревой в гандбольной Лиге чемпионов

Спортсменка лучше других видит игровую площадку, отметил тренер

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Анна Вяхирева является уникальной гандболисткой, однако сравнивать ее по таланту с футболистом Лионелем Месси затруднительно. Такое мнение ТАСС во вторник высказал бывший главный тренер сборной России Евгений Трефилов, под руководством которого Вяхирева в 2016 году стала олимпийской чемпионкой.

"Конечно, я рад, что она победила в Лиге чемпионов, - сказал Трефилов, который в 2008 году привел к победе в турнире звенигородскую "Звезду". - Можно ли ее считать гандбольным Месси? Аня знает: когда мы проиграли чемпионат Европы, я ей про Месси все сказал. Играет она и правда хорошо, но говорить о гандбольном Месси… я бы все-таки не делал таких сравнений".

"Но если болельщики так решили, то пусть называют, как хотят, - добавил он. - У нее и у ее родной сестры Полины Кузнецовой есть игровая чуйка, площадку они видят немного лучше, чем другие. Далеко не всем это удается, значит, они немного талантливее остальных. Если хотите, то называйте Месси, хотите - Пеле. Лично меня интересует одно - результат".

Вяхирева стала победительницей Лиги чемпионов в составе норвежского клуба "Вайперс", который в воскресенье в финале турнира обыграл венгерский "Ференцварош".

Вяхиревой 28 лет, ранее она выступала за "Звезду", "Астраханочку" и "Ростов-Дон", в составе которого по пять раз выиграла чемпионат России, кубок и суперкубок страны. В составе сборной России Вяхирева выиграла Олимпийские игры 2016 года, а также стала серебряным призером Игр в Токио и бронзовым призером чемпионата мира.