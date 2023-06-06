Россиянам на чемпионате мира по тхэквондо запретили носить талисманы в виде матрешек

Лилия Хузина отметила, что у организаторов турнира не возникло претензий к соблюдению правил со стороны россиян

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Российским тхэквондистам во время выступления на чемпионате мира в Баку было запрещено не только демонстрировать национальную символику, но и носить талисманы в виде медведей или матрешек, которые бы ассоциировались со страной. Об этом ТАСС во вторник рассказала Лилия Хузина, которая завоевала на турнире золотую медаль.

"Не могло быть абсолютно никакой атрибутики, нельзя было даже делать маникюр в национальных цветах. И талисманы в виде медвежат и матрешек тоже были запрещены. Нам выдали абсолютно безликую форму", - сказала Хузина.

Российские тхэквондисты на чемпионате мира выступали в нейтральном статусе.

Спортсменка отметила, что у международной федерации и организаторов турнира не возникло претензий к соблюдению правил со стороны россиян.

"Наконец-то можно было услышать иностранную речь, увидеть новые лица, мы были рады попасть на международную арену, - поделилась она впечатлениями от выступления на турнире. - Никакого негатива не было, и спортсмены, и тренеры других стран абсолютно спокойно относились к нашему присутствию, я бы даже сказала, что они были приветливыми. Никаких инцидентов не было, все прошло очень хорошо".

Чемпионат мира в Баку завершился 4 июня. Россияне завоевали одну золотую и четыре бронзовые медали. Хузина (весовая категория до 62 кг) стала первой за 10 лет чемпионкой мира из России - в 2013 году на турнире в Мексике победу в категории свыше 74 кг одержала Ольга Иванова.