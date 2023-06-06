Иванов: на чемпионате мира по тхэквондо россияне не нуждались в дополнительной мотивации

Россияне выступали на турнире в нейтральном статусе

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Российские тхэкводисты, выступавшие на чемпионате мира в Баку в нейтральном статусе, не нуждались в дополнительной мотивации. Такое мнение ТАСС во вторник высказал главный тренер сборной России Вадим Иванов.

"Что касается выступления в нейтральном статусе без гимна и флага своей страны, то это был первый чемпионат мира в моей тренерской карьере, на котором спортсмены не нуждались в дополнительной мотивации, - сказал Иванов. - Их не нужно было заряжать на борьбу, у многих мотивация даже зашкаливала".

"Атмосфера на чемпионате мира в Баку была абсолютно рабочей, у нас сохранились хорошие отношения с теми, с кем общались на последнем международном старте полтора года назад. Ничего не изменилось, мы остаемся достойными конкурентами", - добавил собеседник агентства.

Из-за санкций, наложенных Всемирной федерацией тхэквондо, российские и белорусские спортсмены выступали на чемпионате мира в Баку в нейтральном статусе.

Чемпионат мира в Баку завершился 4 июня. По итогам турнира российские спортсмены выиграли одну золотую и четыре бронзовые медали. Чемпионкой стала Лилия Хузина (весовая категория до 62 кг). Бронзовые медали выиграли Татьяна Минина (до 53 кг), Полина Хан (до 73 кг), Кристина Адебайо (свыше 73 кг) и Кадырбек Дауров (до 74 кг).

Всемирная федерация тхэквондо за несколько дней до старта чемпионата мира не допустила до участия в турнире олимпийских чемпионов Максима Храмцова и Владислава Ларина.