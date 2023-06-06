Хузина рассказала о встрече с Бахом на чемпионате мира по тхэквондо

Россиянка завоевала золотую медаль на турнире, глава Международного олимпийского комитета посетил финальный поединок

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. У Лилии Хузиной не возникло желания обсудить с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом тему ограничений в отношении российских спортсменов во время их встречи на чемпионате мира по тхэквондо в Баку. Об этом спортсменка рассказала ТАСС во вторник.

"В тот момент я не видела никого, кроме своей соперницы, с которой уже в прошлом встречалась, - сказала Хузина. - Я изначально ехала на чемпионат мира только за золотом, поэтому была сконцентрирована на поединке и не смотрела на трибуны. Увидела его только на награждении".

"Что сказала бы Баху? Думаю, что я бы просто поблагодарила его за то, что он приехал посмотреть на наши соревнования. Что я могу у него спросить? Моя задача - тренироваться и показывать результат, в политику я не лезу, потому что не хочу, да и времени во всем этом разбираться у меня нет", - добавила она.

Хузина на чемпионате мира завоевала золотую медаль, на финальной схватке присутствовал Бах. Российские спортсмены на турнире выступали в нейтральном статусе, потому что международная федерация тхэквондо последовала рекомендациям МОК.

Российские тхэквондисты на турнире в Баку также завоевали четыре бронзы - их принесли Татьяна Минина (в весовой категории до 53 кг), Полина Хан (до 73 кг), Кристина Адебайо (свыше 73 кг) и Кадырбеч Дауров (до 74 кг).

Чемпионат мира завершился 4 июня. Хузина (весовая категория до 62 кг) стала первой за 10 лет чемпионкой мира из России - в 2013 году на турнире в Мексике победу в категории свыше 74 кг одержала Ольга Иванова.