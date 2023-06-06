Тренер объяснил, зачем отстраненные тхэквондисты Ларин и Храмцов ездили на чемпионат мира

Олимпийские чемпионы помогали тренерам и спортсменам, а также следили за выступлениями своих конкурентов, рассказал Вадим Иванов

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы Владислав Ларин и Максим Храмцов, отстраненные от участия в чемпионате мира в Баку, поехали на турнир для помощи менее опытным партнерам по команде и просмотра выступлений конкурентов. Об этом ТАСС во вторник рассказал главный тренер сборной России Вадим Иванов.

"Ларин и Храмцов поехали на чемпионат мира в Баку в составе команды за счет средств Союза тхэквондо России, - заметил Иванов. - Они помогали не только тренерам, но и ребятам, как самые опытные и титулованные спортсмены. Ларин и Храмцов также смотрели выступления своих конкурентов, что тоже было важно для них. Владислав и Максим были частью нашей команды".

23 мая пресс-служба Всемирной федерации тхэквондо объявила о допуске на чемпионат мира 23 спортсменов под нейтральным статусом. Из россиян к участию в турнире не были допущены Храмцов и Ларин. По информации ТАСС, спортсменов не допустили из-за претензий к их социальным сетям.

Чемпионат мира в Баку завершился 4 июня. По итогам турнира российские спортсмены выиграли одну золотую и четыре бронзовые медали. Чемпионкой стала Лилия Хузина (весовая категория до 62 кг). Бронзовые медали выиграли Татьяна Минина (до 53 кг), Полина Хан (до 73 кг), Кристина Адебайо (свыше 73 кг) и Кадырбек Дауров (до 74 кг).