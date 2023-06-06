Шахматист Карякин рассказал, что не простил бы себе участие в Кубке мира без флага страны

Гроссмейстер рассказал, что колебался при принятии решения об участии в соревнованиях

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин не смог бы себя простить, если бы согласился на участие в Кубке мира без флага страны. Об этом он рассказал ТАСС во вторник.

"Мы все не роботы, мы люди. Определенные колебания по участию в Кубке мира были, но свою позицию я занял, решение принял. Идти против своих принципов, я считаю, - не позволит достигнуть успехов ни за доской, ни вне ее, - сказал Карякин. - Главное, я сам бы себя не простил, если бы пошел против своих принципов".

30 мая Международная шахматная федерация (FIDE) сообщила о включении Карякина в число участников Кубка мира. До 2 июня шахматистам необходимо было подтвердить участие в турнире. Из-за санкций FIDE российские спортсмены могут выступать на Кубке мира только в нейтральном статусе.